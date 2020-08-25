BİST1.1080.00EURO8.710.24USD7.380.06ALTIN456.62-0.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Turizm Bakanı’ndan Galata açıklaması
    ABONE OL
    25.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizm Bakanı’ndan Galata açıklaması

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Galata Kulesi’ndeki restorasyon çalışmasına yönelik eleştirilere ilişkin olarak, “İşlem doğru, ekipman yanlış” dedi.

    Turizm Bakanı’ndan Galata açıklaması

    Ersoy, NTV’de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    “1962’de restorasyon kararı alınıyor.  O zamanki dönemin anlayışında betonarme kabul görmüş. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte restorasyon kararı alındıktan sonra Anıtlar Genel Kurulu’nun almış olduğu kararla, ‘Buraya özgü olmayan yapının malzemenin ayrıştırılması, raspalanarak özgün malzemenin kalması’ kararı veriliyor. Özellikle çatıda, külah kısmı tamamen betonarme hale getirilmiş. Çalışma başlıyor. Sonradan yapılan eklentiler oradan çıkartılıyor. Beton orijinal yapıyı çürütüyor. Duvarın belli bir kısmı gitmiş ve tümlerken inşaat demiri, betonla yapılmış. Anıtlar Kurulu ‘bunu al’ diyor. Daha özgün malzeme ile onu tümlüyorsunuz. Yapılan işlem doğru kullanılan ekipman yanlış. Bir sertifika programı restorasyonlar için hazırlıyoruz. Restorasyon ihalelerine girecek müteahhitlere belge verilmesi, usta ve işçilere restorasyonla ilgili eğitimlerin de verileceği bir sertifikasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz.”

    15 milyonla kapanır

    Ersoy, turizmde 2020 beklentileri konusunda, “Beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019 verilerine göre ciddi bir düşüş olacak. 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

    Corona virüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıManisa'nın Kula ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek covid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum

    Yol kavgasında dayak atan kadın: Kendimi savundum

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

    Çakarlı maganda tutuklandı

    Çakarlı maganda tutuklandı

    Sıradaki Haber