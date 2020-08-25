Turizm Bakanı’ndan Galata açıklaması

Ersoy, NTV’de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“1962’de restorasyon kararı alınıyor. O zamanki dönemin anlayışında betonarme kabul görmüş. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte restorasyon kararı alındıktan sonra Anıtlar Genel Kurulu’nun almış olduğu kararla, ‘Buraya özgü olmayan yapının malzemenin ayrıştırılması, raspalanarak özgün malzemenin kalması’ kararı veriliyor. Özellikle çatıda, külah kısmı tamamen betonarme hale getirilmiş. Çalışma başlıyor. Sonradan yapılan eklentiler oradan çıkartılıyor. Beton orijinal yapıyı çürütüyor. Duvarın belli bir kısmı gitmiş ve tümlerken inşaat demiri, betonla yapılmış. Anıtlar Kurulu ‘bunu al’ diyor. Daha özgün malzeme ile onu tümlüyorsunuz. Yapılan işlem doğru kullanılan ekipman yanlış. Bir sertifika programı restorasyonlar için hazırlıyoruz. Restorasyon ihalelerine girecek müteahhitlere belge verilmesi, usta ve işçilere restorasyonla ilgili eğitimlerin de verileceği bir sertifikasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz.”

15 milyonla kapanır

Ersoy, turizmde 2020 beklentileri konusunda, “Beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019 verilerine göre ciddi bir düşüş olacak. 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçebiliriz” ifadelerini kullandı.