Turizm liseli şefler yarıştı

Yarışmada birinci olan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnoksan’dan 10 bin liralık hediye çekiyle ödüllendirildi. İkinci olan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 bin lira, üçüncü olan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 bin liralık hediye çekiyle ödüllendirildi. Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ecolab’dan hijyen ödülü alırken, katılımcı tüm okullara ayrıca Ecolab’dan 4’er bin lira değerinde hijyen ürünleri paketi hediye edildi.



Okul-sektör el ele



Metro Türkiye’nin bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, proje ile turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Eresin, “Ülkemizde gastronomi alanında çok güzel işler yapılıyor, harika projelere ve girişimlere şahit oluyoruz. Geç kalınmış bir farkındalık ama Türkiye gibi gastronomi zengini bir ülke için başarmak zor olmadı. Turizm sektörü içerisindeki her alanda olduğu gibi gastronomi de fazlasıyla nitelikli iş gücüne ve deneyime dayanıyor. Dolayısıyla, gençler bu konuda en önemli avantajımız ve güvencemiz. Hedefimiz bu yarışmayı büyütmek, Türkiye geneline farklı kategorilerle genişletmek, okul sektör işbirliğinin en güzel ve anlamlı örneğini sürdürülebilir şekilde ortaya koymak” diye konuştu.



Türk mutfağına destek

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, etkinlikte yaptığı konuşmada genç şefleri desteklemenin Türk mutfağının değerlerini gelecek nesillere aktarma amacıyla atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Minialai, “2015 yılında eğitim, Ar-Ge ve gastronomi dünyasını bir araya getiren bir buluşma merkezi olarak Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da bugün genç şef adaylarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması için genç şeflerimizin büyük bir sorumluluk taşıdığına inanıyorum. Genç şeflerimiz, geleceğin şefleri olarak Türkiye’nin zengin lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacak ve tattıracaklar” dedi.



Coğrafi işaretli ürünler kullanıldı



Program öncesinde, şefler Türkiye’nin ‘coğrafi işaretli ürünlerini’ kullanarak oluşturdukları yemeklerini katılımcılara sundu.