Turizm rekoru 81 ile yayılacak

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, kapılarını açtı. 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında dünya turizm profesyonellerini ve tüketicilerini ağırlayacak EMITT’in bu yıl 24’üncüsü düzenleniyor.



Fuarın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm gelirlerinin yüzde 40’ının Marmara, yüzde 40’ının Akdeniz, yüzde 10’unun Ege, kalan kısmın da Anadolu’nun diğer bölgelerinden elde edildiğini anlattı. Ersoy, “Bu sürdürülebilir bir politika değil. Başta Ege olmak üzere Anadolu’nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor. 40’tan fazla kere aynı bölgeye giden turistler var. Eğer onları yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple her bölgenin kendi turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım ve tanıtım politikaları üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



‘Tabana yayılmalı’



Turizm hedeflerine ulaşmak için gelirlerin tabana yayılması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, geniş kitlelerin turizm gelirinden pay almaları sağlanamadığı zaman politikaların sürdürülebilir ve kalıcı olmayacağının altını çizdi.



Balonda sıra var



Çin’den dünyaya yayılmaya devam eden korona virüs salgını sürecinde Çinli turistin yoğun olarak tercih ettiği İstanbul ve Kapadokya’da son durumda büyük bir endişe yok. 2019’u 4 milyona yakın turistle kapatan Kapadokya, Asya kökenli turistin merkezi olsa da, tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Levent Ak, “Son yıllarda Japonya, Latin Amerika ve Avrupa’daki artış hızla devam ediyor. Yerli turistin ilgisi çok yoğun. Tüm dünya inanç, spor, balon, kış ve termal turizm gibi pek çok turizm çeşidi için bölgeyi tercih ediyor. Mevcut durumda bir sıkıntı yok ancak Çinli turistin en çok geldiği noktalardan olduğumuzu hesaba katarsak ileride etkisinin görüleceğini tahmin ediyoruz. Uzun sürmesi durumunda diğer pazarlardan telafi etme yolunu izleriz. Böyle bir durumda bile Kapadokya’da balonda sıra bulmak bile zor” diye konuştu.



Uçuşlar bir ay sonra



‘Tarihin sıfır noktası’ Göbeklitepe için yapılacak balon turları bir ay sonra başlıyor. Uçuşu başlatacak firmanın Genel Müdürü Bilge Ezel, Şanlıurfa Valiliği, büyükşehir belediyesi, il turizm müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını, yapılan test uçuşları ardından bir ay sonra bölgede balonların havalanmaya başlayacağını söyledi. Ezel, “Tarihte ezberleri bozan bu değere gereken özeni göstermek için herkes çalışıyor. Dünyada herkesin gelip görmesi için farklı uygulamaları da hayata geçiriyoruz” dedi.



Moğolistan’a gidiyoruz!



Türklerin tatil rotalarında uzak destinasyonlara olan ilgi, bu yıl da devam ediyor. Gelecek yıllarda özellikle Moğolistan’ın listenin üst sıralarında olacağını tahmin ediyoruz. Türk Hava Yolları’nın (THY) haftada karşılıklı üç uçuş yaptığı Moğolistan, geniş coğrafyasıyla Türkleri bekliyor.



Eylem planı açıklanacak



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, Çin’den 2019’da 450 bin turist geldiğini, 2020 öngörüsünün yüzde 20 büyüme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Çin’den beklentilerimizi revize edeceğiz ama 2019’u 52 milyon turistle kapatan bir Türkiye’yi konuşuyoruz. 2020 hedefimiz de 58 milyonu aşmak. Bu bağlamda Çin’den maksimum beklentimiz 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye’nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. ‘Başka pazarlarda nasıl telafi ederiz?’ doğrultusunda çalışmalara başladık. Durumun tam netleşmesinden sonra yeni eylem planını açıklayacağız. Şu an süreci adım adım izliyoruz.”



Yılın gündemi yine ‘kültür’



Tatil rezervasyonu yapan online platformlar, bu yıl kültür turizmine olan ilginin yine deniz/kum/güneş turizmine olan ilginin önüne geçtiğini belirtiyor. Gezinomi Acenteler Müdürü Ümran Muratoğlu, erken rezervasyonların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirtirken, “Otellerde doluluklar şimdiden önemli bir noktaya geldi. Ama kültür turlarının daha fazla talep aldığını söyleyebilirim” dedi.



Japonların nazik daveti



Tüyap’ta gazeteciler için hazırlanan basın odasında bu yıl bizi güzel bir de mesaj karşıladı. Japonlar standlarını ziyaret etmemizi ve ulusal değerlerini yerinde görmemizi rica ediyordu. Stantta Japonya İstanbul Başkonsolosluğu danışmanlarından Minami Yamaguchi ve Emiko Karayılmaz, Japon kağıt katlama sanatı origami ile yaptıkları kuğuyu hediye ederken, çay seremonisine de katılma şansı bulduk.



ANALİZ...



EMITT’te özellikle global pazarlarda gündem ‘korona virüs’ olsa da, turizmcilerin önceki yıllarda yaşadığı büyük endişelerin yerini ‘kendine güven’ almış. Alternatif pazarlara yöneliş, algı yönetimine olan özen ve ülkelere göre yapılan tanıtımla sağlanan turizmdeki direnç, sektör paydaşlarını daha hızlı hareket etmesine destek veriyor.

Turizmciler güçlü Avrupa pazarının yanı sıra Rusya coğrafyasına, Amerika’dan Uzak Doğu’nun pek çok ülkesine, gelişme potansiyeli büyük yakın ülkeler ile Afrika kıtasına yayılan bir politika izliyor.



Türkiye, özellikle 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesi krizi ve ardından sınır olayları başta olmak üzere 2 yıl boyunca turizmde yaşadığı sıkıntılardan büyük bir ders çıkardı. Sektörün kırılganlığının önüne geçmek için ‘pazar çeşitliliği’ sistemi turizme aşılandı. Bu sayede dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle o bölgeden gelecek turist sayısındaki daralma başka bir pazar ile kapatılabiliyor veya etkisi en aza indiriliyor.



‘Çin’ krizinin Türkiye turizmine yansımalarında; bir taraftan Çinli turist azalıyor, ancak diğer taraftan bölgeye gitmek istemeyen başta Avrupalı ve Ruslar rotasını Türkiye’ye çeviriyor. Bu nedenle geçen yıllara göre daha kalabalık olan fuarın ilk saatleri itibariyle adım atacak yer bulmak bile çok zor oldu!



Müzekart farkındalığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın standında ise müzekart uygulaması öne çıkıyor. İsteyenlere anında müzekart hizmeti sunulan standın temasında Göbeklitepe var.



Yalnız Çin

Yıllardır takip edilen fuarda yine katılım yüksek seviyede devam ediyor. Bu çok kalabalık alanın en yalnız standı ise ne yazık ki Çin oluyor. Standa uğrayanlar özellikle ‘korona’ sorularını iletiyor.