Turizm sektörüne ‘umut aşısı’

Müberra Eresin, kendilerine ulaşan veri ve bilgilerin erken rezervasyon konusunda henüz fark edilecek düzeyde bir talep oluşmadığı yönünde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıl için rezervasyon taleplerinin seyahatten kısa bir süre önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak aşı çalışmalarının olumlu sonuçlanması halinde talep artışına paralel olarak rezervasyon yapma sürelerinin de uzaması ihtimaller dahilinde bulunuyor” diye konuştu.

Büyük ivme

Kovid-19 aşısının gündeme gelmesiyle pozitif bir havanın esmiş durumda olduğunu ifade eden Eresin şöyle dedi:

“Turizmde beklentimiz, yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde.”

Eresin, tüm umut ve beklentilerinin pandemiyi geride bırakarak 2021’in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotifi haline gelebilmek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Bugünlerde sektör açısından sürekli negatif konuşuyoruz ama 2021 sonrası yıllar için sektöre yönelik umut doluyuz. 2021’den sonra Türkiye için de dünya için de turizm sektörünün çok büyük bir ivme ile yukarı çıkacağını umuyoruz. Herkes pandemi sürecinden çok sıkılmış durumda. İnsanlar bir an önce seyahate çıkmak istiyorlar ve bunun için şimdiden planlar yapıyorlar. Arama motorlarının raporlarına göre başta İstanbul ve Türkiye bugünlerde çok fazla gündemde. Haziran, temmuz sonrası toparlanmaya başlayacak turizmin önümüzdeki 2-3 yıl parlayan bir sektör olacağına inanıyoruz.”

Etkin tanıtım sürüyor

Pandemi sonrası döneme de şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Eresin, bu konuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) başlattığı etkin tanıtım çalışmalarını sürdürmesinin çok olumlu sonuçları olacağını söyledi.

Eresin, pandemi sonrası döneme hazırlık ve çeşitli ülkelerin turizm pazarlarındaki payını artırmak amacıyla, TGA ve sektör temsilcilerinin tanıtım seferberliği ve pazarlama çalışmalarını en verimli olabilecek düzeye çıkarmalarında fayda olduğunu anlattı.