Turizm yatırımında Türkiye harekâtı!

Özellikle son iki yıldır dünya turizminden fazla büyüyen Türkiye turizmi, yatırımların da merkezi oluyor. Türkiye ve İstanbul özelinde yapılan öngörüler, gelecek yıllarda turizmin büyümesini ve tesis yatırımlarının artacağını gösteriyor. Çift haneli turizm büyümesinin yanında, turizm geliri de çift haneli büyümeye geçti.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle 28-29 Ocak tarihleri arasında düzenlediği ‘Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020)’ İstanbul’da sektörün paydaşlarını bir araya getirdi. 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesi ve sınırda yaşanan olaylar nedeniyle iki yıllık süreci kayıplarla geçiren Türkiye’nin mevcut ve gelecek dönemin ‘yıldızı’ olması bekleniyor.



Küresel merkez



Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin Avrupa Direktörü Thomas Emanuel, Türkiye’nin 2016’daki kayıplarını telafi ettiğini, turistlerin yönünü yeniden Türkiye’ye çevirdiğini söyledi. Üç yıldır artan talebin, oda başına geliri de artırdığını anlatan Emanuel, “İstanbul’da 2 yıl içinde 5 bin yeni oda pazara girecek. Küresel markalar İstanbul’daki ayak izlerini artırıyor. Küresel oyuncular için İstanbul’un ne kadar önemli bir yatırım alanı olduğunu biliyoruz. Körfez ve Çin’den de yatırımcı görüyoruz. Türkiye’nin performansı çok iyi. Kıyı şeridi, İstanbul açık bir yolda yürüyor, geleceği çok parlak” dedi.



Stratejik sektör



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2033 vizyonu çerçevesinde turizmin ekonomiye daha çok katkı sağlayacağını vurgularken, mevcutta sektörün büyümeye doğrudan yüzde 4 katkı verdiğini söyledi. Yatırımlar sayesinde bu katkının artmasını beklediklerini ifade eden Ağbal, özellikle cari işlemler dengesinde de turizmden çok daha fazla katkı alabileceklerini aktardı.



Ağbal, 11. Kalkınma Planı’nda turizm sektörünün, öncelikli gelişme alanlarından birisi olarak belirlendiğini anımsatarak, “Plan çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık” dedi.



Plan dahilinde turizmde belirlenen temel stratejik öncelik ve hedeflere değinen Ağbal, bunların; turizmin çeşitlendirilmesi, turizm sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin artırılması, daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçilerin ülkeye çekilmesi ile konaklama ve konaklama dışı harcamaların artırılması olduğunu aktardı.



Turizme öncelikli destek



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, turizm yatırımlarının öncelikli sektörleri arasına girmeye başladığını vurguladı. Ermut, “Turizm yatırımlarının katma değer yaratma anlamında önemi anlaşılmaya başlandı. Bu noktada da dönüşüm başladığı için artık turizm yatırımları da bizim öncelikli sektörlerimiz arasına girmeye başladı. Bizim açımızdan zaten bu toplantının öneminin altını çizen bir nokta da bu” diye konuştu.



Türk turizminin gücüne ve potansiyele değinen Ermut, “Biz de ofis olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da turizm sektörüne öncelik vermeye, verdiğimiz öncelik doğrultusunda çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.



Bürokrasi azaltıldı



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, turizmi, Türkiye’nin ‘altın sektörü’ olarak gördüklerine dikkat çekerken, “Turizmin gelişmesi için büyük bir gayret içindeyiz. Sorunlara çözüm üretmek için Türkiye Turizm Meclisi’ni kurduk. Finansa erişimde, vergi ve gümrüklerde, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinde bürokrasi ve prosedürler azaltıldı. Küresel markaların, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız” dedi.



Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, turizmde markalaşmayı geliştirmeyi, finansman imkanlarını çeşitlendirmeyi, yatırım iş birlikleri için Türk turizmine yeni uluslararası ufuklar açmayı amaçladıklarını aktardı.

