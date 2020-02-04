Turizmcilerin yüzü gülüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Acentelerden aldığımız bilgiye göre kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti. Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi’nde de boş yer yoktu” diye konuştu.

Yüzde 15 arttı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yarıyıl tatilin turizmciler için çok güzel geçtiğine işaret etti.

Kayak merkezlerinin yanında kaplıca tesislerinde de yüzde 100 dolulukların olduğunu belirten Polatoğlu, “Yurt içi ve yurt dışı turlarda geçen seneye göre yüzde 15’lik artış oldu” dedi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale’nin yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluklara ulaştığını aktardı.

Yabancı turist sayısında yaşanan düşüşü yerli turistle karşıladıklarını kaydeden Şen, “Sömestir boyunca Denizli’de 150 bin geceleme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yakın illerden ilimize gelen binlerce misafirimiz de Pamukkale’yi doldurdu” diye konuştu.