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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmcilerin yüzü gülüyor

    Yarıyıl tatilinde kayak ve termal tesislerinin yüzde 100 doluluklara ulaşması turizm sektörünü mutlu etti.

    Turizmcilerin yüzü gülüyor

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Acentelerden aldığımız bilgiye göre kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti. Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi’nde de boş yer yoktu” diye konuştu.

    Yüzde 15 arttı

    Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yarıyıl tatilin turizmciler için çok güzel geçtiğine işaret etti.

    Kayak merkezlerinin yanında kaplıca tesislerinde de yüzde 100 dolulukların olduğunu belirten Polatoğlu, “Yurt içi ve yurt dışı turlarda geçen seneye göre yüzde 15’lik artış oldu” dedi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale’nin yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluklara ulaştığını aktardı.

    Yabancı turist sayısında yaşanan düşüşü yerli turistle karşıladıklarını kaydeden Şen, “Sömestir boyunca Denizli’de 150 bin geceleme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yakın illerden ilimize gelen binlerce misafirimiz de Pamukkale’yi doldurdu” diye konuştu.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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