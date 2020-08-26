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    26.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmde 5 aylık kayıp 320 milyar dolar

    Birleşmiş Milletler (BM) turizmde gelir kaybının koronavirüs salgını nedeniyle 1.2 trilyon dolara ulaşabileceğini vurgulayarak 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

    Turizmde 5 aylık kayıp 320 milyar dolar

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün dünyanın en önemli ekonomik sektörlerinden biri olan turizme etkilerine ilişkin raporunu açıkladı.

    Turizmin her 10 kişiden 1 kişiye istihdam sağladığına ancak salgının turizm sektörünü de vurduğuna dikkati çeken Guterres, “2020’nin ilk beş ayında uluslararası turist girişleri yarıdan fazla azaldı ve turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı” dedi.

    Turizmde gelir kaybının 1.2 trilyon dolara ulaşabileceği uyarısı yapan Guterres, “120 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya” dedi.

    Guterres, salgının turizmde gelişmiş ekonomiler için büyük bir şok etkisi oluşturduğuna işaret etti. Salgının özellikle gelişmekte olan ve birçok küçük ada devleti ile Afrika ülkesi içinse acil durum yarattığını ifade etti.

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