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    11.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmde hızlı toparlanma için telefon diplomasisi

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de turizm trafiğine mayıs sonu iç turizmle ufak ufak başlanacağını belirtti.

    Turizmde hızlı toparlanma için telefon diplomasisi

    Dün CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Ersoy, hem ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı’ hakkında ayrıntılar paylaştı, hem de yeni sezon hakkında bilgi verdi. Ersoy, şunları kaydetti:

    “Otel işletmeleri için sertifikasyon süreçlerini mayıs itibariyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran 2020 itibariyle bakanlığımız web sayfası dahil tüm kanallardan duyuracağız.”

    70 ülke aranacak

    Sertifikasyonda temel kriterin sosyal mesafe olduğunu vurgulayan Ersoy, “Denetim firmaları her ay denetleyecek. Sertifikadaki karekodu okuttuğunuz zaman işletmenin denetim geçmişini göreceksiniz” dedi.

    Dışişleri Bakanlığı ile bir mektup hazırladıklarını da anlatan Ersoy şunu paylaştı:

    “O ülkenin vatandaşına yurtdışına çıkış izni verecek kurumlara gönderiyoruz. Türkiye’nin sağlık altyapısı detaylarını yazdık, hastane kapasitesi, ambulans ve ventilatör sayılarımız... Bu mektubu bütün ülkelere pazartesi gönderiyoruz. Dışişleri Bakanımızla aynı zamanda 70 ülkeye telefon trafiği başlatacağız. Turizm havalimanlarında Sağlık Bakanlığımız test merkezi oluşturuyor. Yerli yabancı fark etmez gelenlerin testini yapacağız.”

    Bu sene önceliğin fiyat olmadığını da söyleyen Ersoy, “Biz hızlı toparlayacağız. Çok sıkıntılı bir durum olmazsa 2023 hedeflerimizde hâlâ iddialıyız” dedi.

     

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