Turizmde korona eylem planı hazır

Toplantıda virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı belirtilirken, virüsün ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Dünyada en ağır etkilenecek sektörün turizm olduğunu vurgulayan üyeler, Türkiye’de ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını dile getirerek; sektörün daha az etkilenmesi için ‘eylem planı’ önerisini Bakan Ersoy’a sundular.



Turizmcilerin talepleri



Bakan Ersoy toplantı sonunda gerekli planlamanın yapılacağını belirtti. TİK’in sunduğu önlemlere ilişkin talepler arasında şunlar var:

“KOBİ desteklerinin artırılması, SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi, turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması, sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, Eximbank ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi, yurtiçi turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi, tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi, konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi.”



Sektörel destekler açıklanacak



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Bakan Mehmet Ersoy, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşme ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla da bir görüşme yaptığını belirtirken, en geç bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi.