Turizmde rekor coşkusu

Turizmde yapılan ataklar meyvelerini vermeye devam ediyor. Kendi turist sayısı rekorunu daha önce kıran Türkiye, şimdi de gelirde rekor sağladı. Bugün kadar en yüksek toplam turizm gelirini 34.3 milyar dolar ile 2014’te yakalayan Türkiye, 2019’da gelirini 34.5 milyar dolara taşıdı. Bu dönemde turizm gelirindeki artış oranı geçen yıla göre yüzde 17, turist sayısındaki artış oranı ise yüzde 13.7 oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yabancı ziyaretçi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yılın son çeyreğini kapsayan, yurt dışı ikametli vatandaş ve turizm gelir-gider istatistiklerine göre, turizmdeki artış her kalemde kendini gösterdi.



Türkiye’nin 2020 için beklentileri ise 58 milyon turist ile 40 milyar dolardan fazla turizm geliri. Yapılacak çalışmalarla turizm gelirinde hedefin de üzerine çıkarak, özellikle kişi başı ve oda başı harcamaları artırmak öngörüsü de bulunuyor.



1 milyon fazla



2019’da toplam turist sayısı 51.7 milyon kişiye ulaşırken, yabancıların sayısı ise yüzde 14.11 artışla 45 milyonu aştı. Bu dönemde en çok turist gönderen ülke yine Rusya oldu. Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında büyük artış devam ederken, 2019’da gelen Rus turist sayısı geçen yıla göre 1 milyon kişi arttı. 2018’de 5 milyon 964 bin Rus turist Türkiye’yi ziyaret ederken, 2019’da bu sayı yüzde 17.65 artışla 7 milyonu geçti. İkinci sıradaki Almanlar ise Türkiye’ye yüzde 11.42 artışla 5 milyonun üzerinde turist gönderdi. Bu sayı 2018’de 4.5 milyon kişiydi.



Kişi başı 666 dolar



2019’da toplam ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 666 dolar oldu. Aynı dönemde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcamaları da yükselmeye devam etti. Harcama oranı 642 dolar olarak gerçekleşti.



‘Acenteler çok çalıştı’



2019’da turizm sektörünün toparlanma sürecini büyük ölçüde tamamladığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, beklentiler üzerinde bir yıl geçirildiğini söyledi. Bağlıkaya, “Turizm geliri 34.5 milyar dolar oldu. Bu başarıda pazarlamanın ana lokomotifi olan seyahat acentalarının büyük rolü var. 2020’de kişi başı gelir hedeflerimizi gerçekleştirmek için TÜRSAB olarak çalışmalarımız ve projelerimiz sürecek. 2019 yılı içerisinde genel olarak Avrupa ülkelerinin tamamında artış yaşadık. İstanbul ve Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 15 milyon rakamına yükseldi” açıklamalarında bulundu.





Konaklamada son 3 yılın en iyi performansı



Turizmdeki iyileşme tesis konaklamalarına olumlu etki etmeyi sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 yılı genelinde Türkiye’nin ortalama otel doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketlerinden STR’nin TÜROB için hazırladığı 2019 yılı ‘Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.4 artışla 77.4 euroya, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52.3 euroya yükseldi. Bu sayede her üç kalemde de son 3 yılın en yüksek performansı elde edildi. Ancak artışa rağmen Türkiye’nin Avrupa ortalamasının gerisinde kalması dikkat çekti. 2019 yıl sonu itibariyle 27 Avrupa ülkesi ortalama ortalama doluluk oranı yüzde 72.2, oda fiyatı 113.3 euro, oda başı elde edilen gelir 81.9 euro oldu.



Avrupa’yı solladı



İstanbul 2019’da yüzde 74 ile dolulukta Avrupa ortalamasının üzerine çıktı ancak fiyatlarda Avrupa destinasyonlarının gerisinde kaldı. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.3 artışla 89.6 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13.6 artışla 66.3 euroya yükseldi.









Antalya’da ise 2019 yılı genelinde ortalama doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artışla yüzde 65.7, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12.5 artışla 87.7 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 14.7 artışla 57.6 euro olarak gerçekleşti.



EMITT dolup taşıyor





Önceki gün kapılarını açan dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na olan yoğun ilgi bugün de devam ediyor. Fuarda, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 40’a yakın destinasyon tanıtılıyor.



Türkiye’de ilk defa görülebilecek Louvre Müzesi’nin oluşturduğu sanal sergi ‘Mona Lisa: Beyond The Glass’, ziyaretçilerle buluştu. Fuar, 2 Şubat’ta sona erecek.