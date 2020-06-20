Turizmde titizlik, güven ve aşinalık

Dursun, “İnsanların güven duygusunu hissetmek için, servis kalitesinden emin oldukları, tercihen şahsi araçları ile ulaşabildikleri ve en önemlisi aşina oldukları tesislere yönelim göstereceğini ve bunun neticesinde, iç turizmin artacağını düşünüyorum” dedi.

Mandarin Oriental Bodrum 20 Mayıs’ta yeni sezonu açtı. Harun Dursun pandemi süreciyle birlikte son yıllarda etkisini gösteren ‘wellness’ trendinin daha da yükselişe geçeceğini, herkesin kendisini daha iyi hissedeceği destinasyon ve otelleri tercih edeceğini söyledi.

Plajda sosyal mesafe

Misafir ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin kendileri için her zaman ilk sırada olduğunu belirten Dursun şu bilgileri paylaştı:

“’For You’ isimli bir kampanya hazırladık. Tüm transfer araçlarımızda sürücü ve misafir arasına separatör ekledik, otel girişinde termal kamera ile tarama uygulamasından tüm misafirlere maske teminine kadar detayları düşündük. ‘Valet Box’ sayesinde misafirlerimizin istekleri sıfır temas ile ulaşıyoruz. Restoran menülerini ‘Oda Servisi’ kapsamında servis ederek misafirlerimize oda konforunda yeme içme sunuyoruz. Plajlarımızda da sosyal mesafeyi dikkate alarak şezlong ve şemsiyelerin yeniden konumlandırılmasını sağladık. Butler hizmetimiz gibi kişiye özel servislerimizin yanı sıra ‘Wellbeing Retreat’ konaklama paketimizle de huzurlu ve sağlıklı bir tatil vadediyoruz. Açılışımızı müteakiben, misafirlerimizin bizi ve Cennet Koyu’nu ne kadar özlediğini gördük ve doluluk oranlarımız beklentilerimizin üzerine çıktı. Yaz boyu bu pozitif ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz.”