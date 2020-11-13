Turizme şampiyona morali

Art arda gerçekleştirilecek spor organizasyonlarının İstanbul’un ve Türkiye’nin spor turizminde iddialı bir destinasyon haline gelmesini sağlayacağını vurgulayan Eresin şöyle konuştu:



“Süper Kupa Finali, 2019’da Beşiktaş Vodafone Park’ta gerçekleştirildiğinde İstanbul’a önemli katkıları olmuştu. Bu hafta sonu da Formula 1 İstanbul var. Bu organizasyon seyircili olmayacak. Takımlar, teknik ekipler vs İstanbul’a yaklaşık 4 bin kişilik bir hareket getirecek. 4 bin kişi İstanbul için üzerinde durulamayacak kadar küçük bir rakam ancak sayılardan çok daha önemlisi sektörümüze vereceği büyük moraldir. Bir diğer önemli organizasyon da 2021’de İstanbul’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Bu organizasyonlar arasına 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası da eklenmiş oldu. Umuyoruz ki yenileri de gelecektir.”



‘Avantaj sağlayacak’



Spor turizmini, Türkiye’de turizmin geleceği açısından en önemli enstrümanlardan biri olarak gördüklerini kaydeden Eresin, spor turizminde kaydedilen her aşamanın anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağladığını söyledi. Eresin, “Pandemi nedeniyle tüm dünyada MICE (toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi) sektörü neredeyse tamamen durmuş durumda. Spor turizmini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. MICE sektöründe dünya genelinde yeniden çıkış başladığında bu tip organizasyonlar, yeni işler alınmasında Türkiye’ye avantaj sağlayacaktır” dedi.