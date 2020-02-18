"Turizmin başkenti", sanayisiyle de ekonomiye katkı sunuyor

Antalya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde 1976'da kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), limana 35, havalimanına ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgede, 267 fabrika çeşitli sektörlerde üretim yapıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez haline gelen Antalya OSB, 15 bin çalışanı ve yıllık 12 milyar liralık satış hasılatıyla Türkiye'nin en iyi organize sanayi bölgeleri arasında yer alıyor.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, turizm sektörünü destekleyecek sanayi yatırımlarının kent için önemli olduğunu söyledi.

Makineden tarıma, tekstil ve plastikten gıdaya bir çok sektörde üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Bahar, "Organize sanayi bölgemiz, 7 milyon metrekarelik alanı, 500 milyon dolarlık ihracatıyla bir üretim üssüdür. Bütün altyapısını tamamlamış Türkiye'deki en modern bölgelerden birisiyiz. İstişare kültürünü benimsiyoruz. Kararlarımızı, komisyonlarda sanayicilerimizle istişare ederek alıyoruz." dedi.

Projelerle sanayicinin önünü açmaya, üretimi ve ihracatı artırmaya çalıştıklarını anlatan Bahar, sanayide bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bahar, bu amaçla dış ticaret istihbarat birimi kurduklarını belirterek, "Dış ticaret istihbarat birimimiz, bu firmaların tamamının ihracata başlamasını, ithalatı da en rekabetçi şekilde yapabilmesinin önünü açmaya çalışıyor. Yapamayan firmalara ihracatı öğretiyor. İhracatla ilgili neye ihtiyaç varsa, arkadaşlarımız emeklemekten koşmaya kadar bütün süreçleri birlikte yönetiyor. Bir anlamda ihracat mentörlüğü gerçekleştiriyoruz. Bu, Türkiye'de ilk olan bir uygulamadır. Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü." diye konuştu.

Bir milyon metrekare daha genişleyecek

Mevcut alanı bir milyon metrekare daha genişletmek için çalışma başlattıklarına dikkati çeken Bahar, aralarında yabancıların da bulunduğu 200'e yakın yeni yatırımcıyla bazı firmaların büyümek için yer talebi olduğunu ifade etti.

Ekonomideki toparlanma ve faizlerdeki düşüşle, yeni yatırımların da devreye girmesini beklediklerini vurgulayan Bahar, "Afrika'ya özel bir ilgimiz var. Geçtiğimiz günlerde Uganda günü düzenledik. Daha önce de Namibya, Hindistan ve İran vardı. Evrensel bir üretim ve ekonomiyi bünyesinde taşımaya çalışan bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'de dış ticaret birimini kuran ilk OSB, bundan dört yıl önce bizdik. Bunun meyvelerini almaya başlıyoruz." dedi.

Mevcut teşvik sisteminin doğru olduğunu, gerek görülen ek tedbirlerin de ekonomi yönetimi tarafından zamanında alındığını belirten Bahar, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) piyasaya sunacağı 50 milyar liralık bir kredinin yeni yatırımların önünü açacağını savundu.

Bahar, kentin sosyal dokusuna da bilimsel dokunuşlarda bulunarak şehre değer katmaya çalıştıklarını kaydetti.