‘Turizmin en önemli unsuru güvenlik’

Turizm İstişare Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Turizm sektöründe en önemli unsur olan ülke güvenliğinin sağlanması için gece gündüz canla başla mücadele eden tüm emniyet güçlerimize ve askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Turizm İstişare Kurulu olarak ülkemizin ve milletimizin, güçlü ve haklı duruşu ile bu zor günlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Her daim, sektörümüzün tüm bileşenleri ile tek vücut olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanında olduğumuzu değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız.”