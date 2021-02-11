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11.02.2021 - 11:11 | | AA

Türk ayakkabıcılar ihracattan 700 milyon dolar kazandı

Türkiye'deki ayakkabı ihracatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılında yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde etti.

Türk ayakkabıcılar ihracattan 700 milyon dolar kazandı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, AA muhabirine, salgının oluşturduğu sorunları sektör olarak yaşadıklarını söyledi.

Sektörün 2019'da ayakkabı ihracatından 931 milyon dolar gelir elde ettiğini bildiren Aydan, "Biz bu rakamı 2020 için 1,5 milyar dolar civarında telaffuz ediyorduk. 2020'de salgınla hesabımızda olmayan gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelere rağmen ayakkabıda 700 milyon dolar civarında ihracat yaptık ve bu ciddi bir rakam." dedi.

Aydan, ayakkabı sektörünün olmazsa olmazlarından ihracatın daha da artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah 2021'de salgın biterse, 2021 sonu ve 2022'nin başında tekrar çıkış yakalayarak isteğimiz hedeflere ulaşırız. Geçen yıl en fazla ihracat Rusya'ya yapıldı. Rusya'daki mevsimden dolayı bot çok satıldı. Rusya'yı Irak ve Almanya takip ediyor. İhracatımızda kadın ayakkabısı yoğun. Biz ciddi ayakkabı ihracatı yapan ülke durumundayız, 2019 verileri bunu gösteriyor. 2020 verilerine baktığımızda ise salgın olmasaydı, ihracatta büyük bir rekora imza atacaktık, ama yapacak bir şey yok. Dünya böyle bir salgınla karşılaştı. Bütün hedef ve hazırlıklarımız, salgın biter bitmez yine bu şekilde ihracatımızı yükselteceğiz."

Aydan, salgından dolayı dışarı çıkmayan insanların ayakkabı ihtiyacının oluşmadığını ve talebin azaldığına işaret etti.

Ayakkabıcılara e-ticaret tavsiyesi

Diğer ülkelerdeki paydaşlarıyla da fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Aydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışındakiler 'Bizim halkımız da ayakkabı almıyor' diyorlar. Salgın bize bir şey öğretti ve hatırlattı. İnternet üzerinde satışları hatırlattı. Federasyona bağlık olmak üzere bütün ayakkabı satıcılarına, 'Herkes bir internet sitesi kurarak, internet satışına geçsin' diyorum. Mağazan var, orada satışını yapacaksın ama internet satışın da olsun. Bu konu çok değerli. Dünya internet satışına gidiyor. İnternete giriyorsunuz, beğendiğiniz ayakkabı iki gün sonra evinize geliyor. Belirli marka ve mağazalar internetten çok iyi satış yapıyor. Bizim arkadaşlar da yapmalı ki rekabet içinde olalım. Bunun için çalışmalar yapıyoruz." 

 

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