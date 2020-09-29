BİST1.1290.67EURO9.160.68USD7.820.32ALTIN474.520.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü belli oldu
    ABONE OL
    29.09.2020 - 14:38 | | AA

    Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü belli oldu

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 30,2 artarak 5 trilyon 845 milyar 786 milyon lira oldu.

    Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü belli oldu

     

    BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

    Buna göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 845 milyar 786 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 354 milyar 968 milyon lira artış kaydetti.

    Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 481 milyar 901 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar 161 milyon lira oldu.

    Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 30,2, krediler toplamı yüzde 31,1 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 55,9 yükseldi. Ağustosta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti.

    Sektörün net karı 42 milyar 949 milyon lira oldu

    Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta 2019 sonuna göre yüzde 29,2 artarak 3 trilyon 317 milyar 591 milyon liraya yükseldi.

    Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 15,3 artışla 567 milyar 347 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 42 milyar 949 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,28 seviyesinde gerçekleşti.

    İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Siverek’te son bir yılda 102 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Siverek’te son bir yılda 102 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

    Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

    Sıradaki Haber