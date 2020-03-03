Türk bayrağının altında kenetlendik

İstanbul’daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla İTO’da ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Başkanı Tamer Kıran’ın da katıldığı toplantıda, ortak açıklama metnini İTO Başkanı Şekib Avdagiç okudu.

Avdagiç, bugün Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü şekilde bir, bütün ve birlikte olduğunu kaydederek, Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, Türk bayrağının altında kenetlendiklerini aktardı.