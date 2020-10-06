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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi
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    06.10.2020 - 11:25 | | AA

    Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi

    Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticilerin çaylarını kendileri topladığı için ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu, salgına rağmen güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerini bildirdi.

    Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi

    Alim, AA muhabirine, yaş çay hasadının 19 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleriyle başladığını anımsatarak, salgın sürecini Türk tarımı ve üreticilerin lehine dönüştürdüklerini söyledi.

    Salgın nedeniyle çoğunluğu Gürcistan'dan gelen yaş çay işçilerinin, bu yıl bölgeye gelmediğini belirten Alim, "Her yıl konuştuğumuz yabancı işçinin, ekonomik kaybın yanında çay bahçelerine verdiği hasar vardı. Bu yıl üretici kendi çayını topladığı için çayın ve bahçenin kalitesinde daha farklı bir oluşum ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

    Alim, mayıs ayının Türk çayı açısından çok verimli geçtiğine dikkati çekerek, ikinci sürgün ve üçüncü sürgün dönemini de sıkıntı çıkmadan büyük oranda tamamladıklarını aktardı.

    Kurum olarak güzel ve kaliteli çay aldıklarını ifade eden Alim, "Her yıl kalitemiz iyi ama bu yıl üreticiler çayı kendileri topladığı için kalitemiz çok daha iyi oldu. Çaylık alanlar düzeldi. Toplanması gereken şekilde hasat yapıldı. Ekonomik olarak yurt dışına çıkan 300-500 milyon lira civarında para üreticinin cebinde kaldı. Hastalık olmasına rağmen güzel bir kampanya geçirdik." diye konuştu.

    Alim, salgın sürecinde çay sektörü için 47 maddelik çalışma yaptıklarını, bu kararlarla birlikte çayın bahçeden bardağa gelene kadar düzenli bir süreci tamamladığını kaydetti.

    "Pazar arayışlarımız ve çeşit çalışmalarımız devam ediyor"

    Alim, 1. sürgün yaş çay döneminde yaklaşık 247 bin ton, ikinci sürgünde ise yaklaşık 272 bin ton alım gerçekleştirdiklerini, 3. sürgünde 215 bin ton ürün aldıklarını ve alımların devam ettiğini aktardı.

    Günlük yaş çay alımında 2 bin ton seviyelerine düştüklerini, kampanyayı kısa sürede kapatmayı düşündüklerini ifade eden Alim, üreticilerden çaylarını kısa sürede toplayıp satmalarını istedi.

    Toplamda 735 bin ton yaş çay aldıklarını, alımın devam ettiğini bildiren Alim, "105 bin ton kuru çay satışı yaptık. Yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yaklaşık 750 bin ton yaş çay alımı yaptığımız yerde hiç olmazsa 135-140 bin ton seviyesinde olmamız gerekiyor. Pazar arayışlarımız ve çeşit çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

    Bu yıl beyaz çay üretimi için 188 kilogram alım gerçekleştirdiklerini de belirten Alim, yıllık 140-150 kilogram beyaz çay satışı yaptıklarını ifade etti.

    Budama projesi çalışmaları

    Alim, yaş çay bahçelerinin yenilenmesi için üreticilerin bahçelerinin belli bölümlerini budadığını, uygulamanın bu yıl sonu itibarıyla tamamlandığını anlattı. Budama projesi için de çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Alim, şöyle devam etti:

    "Uzatılabileceği yönünde görüşlerimiz var. Proje uzatılırsa çapalamayı da gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Budanan her arazinin üretici tarafından çapalamasını şart koşacağız. İnşallah çıkarsa çapalanma şartı olacak. Toprağın havalanması ve verimin artması için böyle bir şartımız olacak."

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