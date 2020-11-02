85,90BİST1.1392.36EURO9.821.60USD8.431.02ALTIN511.221.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk dünyası iş camiasından Azerbaycan'a destek bildirisi
    ABONE OL
    02.11.2020 - 14:22 | | AA

    Türk dünyası iş camiasından Azerbaycan'a destek bildirisi

    Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyası iş camiasının Azerbaycan'a desteğinin ifade edildiği bildiri kabul edildi.

    Türk dünyası iş camiasından Azerbaycan'a destek bildirisi

    Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ticaret odaları yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında kabul edilen bildiride, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

    Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların şiddetle kınandığı bildiride, dünya kamuoyundan Ermenistan'a, saldırılara son vermesini ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep etmeleri istendi.

    Bildiride, Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

    "İşgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız"

    Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek vermek için Bakü'de bulunduklarını söyledi.

    Hisarcıklıoğlu, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek şunları kaydetti:

    "Topraklarını işgalden kurtarma mücadelesi veren kahraman Azerbaycan ordusuna başarılar diliyorum. Azerbaycan ordusunun gösterdiği ilerleme tüm Türk dünyasına gurur vermekte ve sevindirmektedir. Karşılıklı yardım ve dayanışma içinde bu savaştan Azerbaycan halkının destan yazarak çıkacağına inanıyorum. Azerbaycan halkı gelecek nesillere bırakmak üzere altın harflerle tarih yazmaktadır. Hem Türk dünyası iş dünyası hem de Türk iş camiası olarak işgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız."

    Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı!

    Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü

    Askerden izne geldi, en yakın arkadaşını öldürdü

    Sıradaki Haber