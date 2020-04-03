Türk ekonomisine 560 milyon $ kaynak

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, dünyada likiditeye erişimin zorlaştığı bu dönemde 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisiyle Türkiye’ye döviz likiditesi kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını, finansal piyasalarla birlikte reel ekonomilere ve günlük yaşama da olumsuz yansıyor. Likiditeye ve döviz kaynağına erişimin zorlaşmasının yanı sıra birçok şirket ve bankanın uzaktan erişim yöntemiyle çalışma düzenine geçişi de sendikasyon kredilerinin onay süreçlerini etkiliyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. Mart 2019’daki sendikasyon kredimize kıyasla faizi dolar kısmında 25 bps, euro kısmında 40 bps azalttık. Böylece 1 yıl vadeli sendikasyonumuzun maliyetini Libor yüzde 2.25, Euribor yüzde 2.00’ye düşürdük.

Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz bankalardan bir kez daha ilgi gördü. 12 ülkeden 24 bankanın katılımıyla yaklaşık 560 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladık.

Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin göstergesi.”