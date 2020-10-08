Türk ev tekstili ürünleri 189 ülkede mekanları süsledi

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, eylül ayında ihracatını yüzde 14'ten fazla artıran sektörün, yılın 9 ayında 189 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün sattığını bildirdi.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu kara bulutlara rağmen Türk ev tekstili ürünlerinin dünyanın dört bir yanında yer almayı sürdürdüğünü ifade etti.

Eylül ayında sektörün ihracatının yüzde 14'ten fazla arttığını belirten Bayram, şunları kaydetti: "Sektör temsilcileri, 9 ayda 189 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi. İhracattaki yükselişin devamı için sektör temsilcileri adına yeni destek paketlerinin oluşturulmasını bekliyoruz. Eylül ayını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 264 milyon dolar seviyesinde dış satımla tamamlayan ev tekstil sektörü, geçen yılın aynı ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Sektörün ocak-eylül dönemi ihracatı ise 1 milyar 706 milyon dolar oldu."

Türk ev tekstilcilerinin en fazla ürün sattığı ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olduğu bilgisini veren Bayram, geçen yıl hiç ihracat yapılmayan Gine, Haiti, Bhutan, Nikaragua ve Faroe Adaları ile de bu yıl ticaret yapıldığına dikkati çekti.

Ev tekstili sektörünün temsilcilerinin korumacı politikalar ve salgının büyük etkisine rağmen ihracata daha fazla katkı sağlamak adına gidilmeyen ülke bırakmadığını vurgulayan Bayram, "Üretim ve tedarik zincirlerinin yeniden belirleneceği pandemi sonrasında çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin üreten gücü sanayicilerimizin uluslararası alandaki sürdürülebilir başarısı için yeni destek ve teşvik paketlerinin uygulamaya geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.