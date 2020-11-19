19.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk firmadan dev satın alma
Genveon İlaç, Novartis’in Gebze’deki 3 milyar ürün ve 50 milyon kutu üretim kapasiteli tesisini satın aldı. Genveon İlaç bu satın alma ile dünyaya ilaç üretmeyi ve 2021 yılı cirosunu 500 milyon TL’ye taşımayı hedefliyor. 300 çalışanı ile 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan Genveon, ulusal ve uluslararası pazar payını artırmayı hedefliyor.
Genveon İlaç Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir üretim tesisi için uzun süren bir araştırma ve fizibilite sürecine girdik. Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın alma kararı verdik. 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren yeni tesisimiz 123 ülkeye ürün üretmek için GMP ruhsatlı” dedi.