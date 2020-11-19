Türk firmadan dev satın alma

Genveon İlaç Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir üretim tesisi için uzun süren bir araştırma ve fizibilite sürecine girdik. Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın alma kararı verdik. 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren yeni tesisimiz 123 ülkeye ürün üretmek için GMP ruhsatlı” dedi.