MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Türk halıcılardan 2,6 milyar dolarlık ihracat
ABONE OL
05.01.2021 - 15:26 | | AA

Türk halıcılardan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2020'de 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türk halıcılardan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Kaplan, yazılı açıklamasında, sektörün aralık ayında bir önceki yıla oranla yüzde 28,1'lik artışla 289 milyon 618 bin dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Böylelikle 2020'de Türkiye'den gerçekleştirilen halı ihracatının 2 milyar 604 milyon 648 bin dolara ulaştığını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"2020 yılı zorlu bir yıl oldu. Sadece pandemiyle ilgili sıkıntılar değil ihracatçılar bir çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ancak alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat girişimleriyle bir çok ülkede yaşanan sıkıntılar giderildi. 2020 yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti. 2021 yılında da pandemi süreci devam ediyor. İhracatçılar olarak dersimize iyi çalışıyoruz. Ülke kalkınması için ihracata devam edeceğiz."

    Ailenin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandıAilenin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

    İzmir'de kaybolan işitme engelli genç kız aranıyor

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    13 ambulans, ay ve yıldız koreografisiyle hizmete alındı

    13 ambulans, ay ve yıldız koreografisiyle hizmete alındı

    Sıradaki Haber