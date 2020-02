Türk iş dünyası tek ses tek yürek

GÜCÜMÜZ BİRLİK VE BERABERLİKTE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını belirterek, “Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

Bizden ne istenirse vazife sayarız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İdlib’de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz” dedi. Gülle, şunları kaydetti:

“Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur.” Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun altını çizen Gülle şöyle devam etti: “Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa, vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın.”

Dünya daha fazla duyarsız kalamaz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türk askerlerine yönelik alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberlerinin herkesin yüreğini yaktığını kaydetti. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Kaslowski, İdlib’de Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlaması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, tüm ilgili tarafları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Kanları yerde kalmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, şehit olan kahraman askerlerin ailelerinin ve ülkenin ocağına ateş düştüğüne işaret ederek, tüm esnaf ve sanatkarlar camiası olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı.

Palandöken, şunları kaydetti:

“Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından şüphemiz yoktur. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.”

Huzur ve refah için çalışacağız

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri’ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini kaydetti. Turan, şu ifadeleri kullandı:

“Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. Böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz.”

Bu acı günü unutmayacağız

Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı’nı oluşturan sivil toplum kuruluşları, İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırısında şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) oluşturduğu Türkiye - AB KİK Türkiye Kanadı’ndan yapılan ortak açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunulurken, “Hepimizin yüreği yanıyor, içimizde fırtınalar kopuyor. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır” denildi.

Beraberliğimizi yine gösterelim

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İdlib’deki hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, “Ülkemizin çıkarlarını her platformda gözeterek, iş dünyasının tüm paydaşlarıyla tek vücut halinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz” ifadesini kullandı. Olpak, “İdlib’de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize gerçekleştirilen alçak saldırıyla kahraman askerlerimizin şehit düştüğü haberleri yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Olpak DEİK olarak, Türkiye’nin ve milletin menfaatlerine kast eden her unsura karşı, sonuna kadar devletin yanında olduklarını vurguladı.

Zorlukları aşmasını bilİRiz...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Millet olarak derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. İdlib’den gelen şehit haberleri yüreklerimizi yaktı. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek” dedi. Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz. Sabır, dayanışma, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutma bu süreçte en başta gelmelidir. Tüm ülkemizi yasa boğan şehitlerimiz için Allah’tan Rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır versin, Mehmetçiğimizi korusun.”

Sivilleri koruyorlardı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İdlib’de düzenlen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi.

Askerlerimizin ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib’de bulunduğunu vurgulayan Gültepe,“İdlib’den gelen haberler yüreğimizi yaktı. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başı sağolsun” dedi.