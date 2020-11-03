Türk iş dünyasından Azerbaycan’a destek

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Bakü’de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyasının Azerbaycan’a desteğinin ifade edildiği bildiri kabul edildi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ticaret odaları yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında kabul edilen bildiride, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ermenistan’ın saldırılarına karşı Azerbaycan’a destek vermek için Bakü’de bulunduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, “Topraklarını işgalden kurtarma mücadelesi veren kahraman Azerbaycan ordusuna başarılar diliyorum. Azerbaycan ordusunun gösterdiği ilerleme tüm Türk dünyasına gurur vermekte ve sevindirmektedir. Hem Türk iş dünyası hem de Türk iş camiası olarak işgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.

Ekonomik güç

Türk Konseyi’nin ‘beş devlet, tek millet’ olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabağ’ın kısa zamanda işgalden kurtarılmasını diledi.

Türk Konseyi, Ermenistan’ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım gönderdi.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin, genç ve 150 milyonu aşan bir nüfusa, 1.5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının sahip olduğu doğal kaynaklarla, bulunduğu coğrafyada önemli bir ekonomik güç haline geldiğini ve bu gücü değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi ülkelerinin bugüne kadar zorluklar karşısında güçlü bir dayanışma ve iş birliği sergilediğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasına Azerbaycan’a verdiği anlamlı destek için teşekkür etti.

İlham Aliyev TOBB heyetini kabul etti

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Bakü’de, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Hisarcıklıoğlu, “Sayın İlham Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık” dedi.

Görüşmede; Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Türk Keneşi Genel Sekreteri, Büyükelçi Bagdat Amreyev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov da yer aldı.