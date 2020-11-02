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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk iş dünyasından Bakü’ye destek çıkarması
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    02.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk iş dünyasından Bakü’ye destek çıkarması

    Türkiye ekonomisinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Türk TSO) ‘Azerbaycan Özel Gündemi’ ile yapacağı olağanüstü toplantı için Bakü’ye gidecek.

    Türk iş dünyasından Bakü’ye destek çıkarması

    AA’nın edindiği bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Türk TSO’nun toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

    Türk iş dünyası temsilcileri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ve işgal girişimlerine yönelik mücadelesini sürdüren Bakü’ye destek ziyaretinde bulunarak muhataplarıyla bir araya gelecekler.

    Heyette, Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk - İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur - Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak - İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İcra Kurulu Üyesi Metin Demir ve TOBB üyeleri yer alacak.

    Türk TSO Toplantısı’na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den katılım sağlanacak.

    Aliyev’le görüşme

    Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev’in de bulunacağı toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov’un da iştirak etmesi, Hisarcıklıoğlu’nun, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Yuvarlak masa toplantısıyla eş zamanlı olarak Türkiye - AB KİK Türkiye Kanadı üyeleri de muhataplarıyla bir araya gelecek.

     

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