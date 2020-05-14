Türk limanlarında elleçlenen yük miktarı arttı

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle düşen küresel ticaretten dolayı başta Uzakdoğu ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede limanların yük bulmakta zorlandığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-nisan döneminde Türkiye limanlarında elleçlenen konteynerin 3 milyon 787 bin TEU’ya ulaştığı, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 700 bin TEU seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada ve Türkiye’de dış ticaretin hızla daraldığı bir dönemde, deniz yolu taşımacılığının ve limanların küresel ticaretin yükünü çekmeye devam ettiğini vurguladı.

Nisan ayı ihracatının yüzde 41, ithalatın ise yüzde 28 seviyesinde düştüğünü bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Buna karşı limanlarımızda elleçlenen yük miktarı artmaya devam etti. Denizcilerimiz bu zor dönemde görünmez kahramanlar olarak tıpkı sağlıkçılarımız gibi kesintisiz ve fedakarca çalıştılar. Bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız ise bürokratik işlemleri azaltıp önümüzü açtı. En iyi teknolojiyle donanmış Türk limanları Kovid-19 sürecinde başarısını ispat etmiş oldu."

Öztürk, yükleri limanlar vasıtasıyla deniz yoluna en az maliyetle ve en hızlı şekilde indirecek ve kombine taşımacılığı öne çıkaracak lojistik yatırımlarının devam etmesi gerektiğine de dikkati çekti.