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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk Lirası’na güvenen kazanacak
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    25.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Lirası’na güvenen kazanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul’un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini devam  ettirdiğini belirterek, 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu bildirdi.

    Türk Lirası’na güvenen kazanacak

    Yatırımcı ilgisi

    Albayrak, dün Twitter hesabından, Borsa İstanbul’un yükselişine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, “Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak” dedi.

    Türk Lirası’na güvenen kazanacak

     

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