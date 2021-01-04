Türk Lirası’na yönelim dönemi

Biz de TEB Marifetli Hesap ile Türkiye’de tasarruf alışkanlığını geliştirmeye yönelik adımlarımızı güçlendirerek katkı sağlayacağız” dedi.

Leblebici yeni yıl değerlendirmesinde, salgın sürecinde hep müşterilerinin ve toplumumuzun yanında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bankamızın ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredilerin toplam aktiflere oranının, 3. çeyrek sonuçlarına paralel 2020 sonunda yüzde 60 civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İstikrarlı büyümemizi güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdürmeyi başardık. Kârlılığımızı sürdürülebilir şekilde artırırken sermaye yeterlilik rasyomuz, hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 19 civarında seyretti. 335 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisi imzaladık. Dijitalleşme için salgın tam bir kaldıraç oldu. CEPTETEB ile bu konuda her zamanki gibi öncü olan işlere imza atmayı sürdürüyoruz.”

2 kat müşteri...

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan, pratik bankacılık anlayışıyla aktif müşteri tabanını genişleterek, önümüzdeki 5 yılda aktif müşteri sayılarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Leblebici şöyle devam etti:

“2020 tüm kayıplara rağmen farklı deneyimler edindiğimiz bir yıl. Dijitalleşme, esnek çalışma modeli ve toplumsal dayanışma mekanizmaları bunların başında geldi. 2021, ekonomide ve sosyal hayatta yeniden istikrarı sağlama yılı olacak. Bunun için özellikle yılın ilk çeyreği bir geçiş dönemi olurken, aşının dünyada geniş kitlelere ulaşmasından önceki zaman dilimini iyi değerlendiren ülke ekonomileri öne çıkacak.”

Dengeli kredi büyümesi

Yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın finansal istikrar ile fiyat istikrarı yönünde önemli adımlar attığını dile getiren Leblebici, “2021’de öncelik enflasyonla mücadele. Merkez Bankası’nın kararlı tutumu enflasyonu tahmin edilen seviyelere getirecektir.

Normalleşme sürecindeki kredi genişlemesi, artan altın talebi ve turizmdeki kayıplar sonucu cari dengedeki bozulmanın önümüzdeki dönemde yeni bir dengelenme yaşayacağını öngörüyorum. Fed ve ECB başta büyük merkez bankalarının aşı yaygınlaşana kadar ekonomileri desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Türk bankacılık sektörünün 2020’de sağlam kurumsal altyapısı ve bilançosuyla krizlere karşı dirençli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Leblebici şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde daha dengeli, makro istikrarı destekleyen, finansal istikrara katkı sağlayan bir kredi büyümesi öngörüyorum. Sektör için kredilerin risk maliyeti ve aktif kalitesinin ön planda olacağı, sürdürülebilir büyümeye odaklanılan bir yıl olacak. Sektörde Türk Lirası’na doğru bir yönelim olacak. Ekonomide üçüncü çeyrekte yaşadığımız ivmenin daha dengeli ve sağlıklı bir versiyonunu 2021 ikinci çeyreği itibarıyla görebiliriz.”