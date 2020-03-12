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    12.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk makinesine virüs dopingi

    Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel makine imalatının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden pay edileceği yeni dönemde Türkiye’nin, makine sektörünün uluslararası itibarını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Virüsün (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2 ayda Almanya, ABD, İtalya ve Fransa gibi ülkeler bizden daha fazla makine satın aldı.

    Türk makinesine virüs dopingi

    Rusya’ya satılan makine miktarındaki artış yüzde 45’e yaklaştı. Bu artışın giderek yükselmesi muhtemeldir” dedi.
    Makine sektörü şubat ayında 1.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

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