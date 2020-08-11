BİST1.0760.00EURO8.630.21USD7.33-0.08ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk mucitten yok olan plastik
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk mucitten yok olan plastik

    Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plastik tüketimini azaltmaya yönelik icatlar sürüyor.

    Türk mucitten yok olan plastik

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, hayvanların yiyebileceği ve toprağa karışsa bile belli bir süre sonra yok olan Bio’c adında paketleme ürünü tasarladı. Projenin hedefleri arasında tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmek, tek seferlik kullanım alışkanlığını aza indirgemek ve doğaya verilen zararı engellemek var. 

    Pandemi öncesi tüm denizlerdeki güncel plastik atık miktarının 150 milyon ton civarında olduğunu söyleyen Çetinler, “Türkiye’de denizlerde bulunan balıkların yüzde 44’ünün midesinde mikroplastiklere rastlanıyor. Bunun nedeni tek kullanımlık plastikler. Bu projeyle tek kullanımlık plastiklerin doğaya verdiği zararı azaltmayı hedefledim. Bu ürünü pek çok restoran kullanabilir” dedi. Pandemi sonrasında tüm dünyada tek kullanımlık plastiklerin kullanımı zirve yaptı.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Sıradaki Haber