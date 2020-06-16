BİST110.9531.28EURO7.730.13USD6.830.10ALTIN380.040.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti
    ABONE OL
    16.06.2020 - 11:11 | | AA

    Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti

    Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 118 milyon 748 bin dolar oldu.

    Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti

    Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 143 bin 35 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 698 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.

    Bu senenin aynı döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 216 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 118 milyon 748 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

    Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 41 bin 483 ton portakal 21 milyon 572 bin dolara ve 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

    "Dünya standartlarında ürünler ihraç ediyoruz"

    Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

    Rusya'nın, Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

    "Kısa sürede hazırlanan ürünlerimiz Rusya pazarına ulaşabiliyor. Orada Türk ürünlerini tüketmeyi çok seviyorlar. Bundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Rusya'ya ihracatın fazla olma sebebi bunlar. Dünya standartlarında ürünler üretip ihracat yapıyoruz. Sadece Rusya'ya değil, Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatta artış var." 

    Karadeniz'deki labirenti andıran üst geçitler görenleri şaşırtıyorKaradeniz Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüleri ile görenleri şaşırtıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

    Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci

    Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci

    Sıradaki Haber