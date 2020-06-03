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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk oyunuyla Zynga zirvede
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    03.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk oyunuyla Zynga zirvede

    Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga’nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Nasdaq borsasında işlem gören Zynga’nın hisseleri pazartesi gün içinde 9.87 ile zirve yaptı. Hisse günü yüzde 5.57 yükselişle 9.66’dan kapattı.

    Türk oyunuyla Zynga zirvede

    Zynga’nın hisseleri, Peak’i 1.8 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurmasının ardından yükseldi. Şirketin yıllık gelir beklentisini 1.65 milyar dolardan 1.69 milyar dolara yükseltmesi de hisselerin artışında etkili oldu. Bu alımla Zynga yeni oyun stokunu güçlendirdi.

    ‘Bizi ileri taşıyacak’

    ABD’li oyun şirketi Zynga, Toon Blast ve Toy Blast’ın yaratıcısı olan İstanbul merkezli Peak’i 1.8 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, Peak Games’in yüzde 100’ünün yaklaşık 900 milyon dolar nakit ve yaklaşık 900 milyon doları Zynga’nın genel hisseleri olmak üzere satın alınacağı bildirilmişti. Zynga CEO’su Frank Gibeau, “Peak’le yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor” demişti.

     

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