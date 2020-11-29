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29.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türk patentleri Turkcell’e emanet

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) verisini Ankara Veri Merkezi’nde güvenle saklayacak. TÜRKPATENT, Turkcell Veri Merkezi’nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını yönetecek.

Türk patentleri Turkcell’e emanet

Türkiye’nin verisini korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Bu alanda 2 milyar liraya yakın yatırım yaparak yeni nesil veri merkezimiz ile kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara’da açtığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan Türk Patent ve Kurumu’nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescillemiş oldu. Özellikle kamu kurumlarının tercih ettiği Ankara Veri Merkezimizde Türkiye’nin patentlerini saklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.”

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise şöyle konuştu:

“Türk Patent ve Marka Kurumu olarak son dönemde bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar kapsamında Felaket Kurtarma Merkezimizi Turkcell Veri Merkezi’nde konumlandırdık. Türkiye’nin fikri ürün hazinesi olarak ifade edebileceğimiz sınai mülkiyet verilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve sınai mülkiyet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi en öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor.”     

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