‘Türk sanayisi için tarihi adım’

Bakan Varank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Standardları Enstitüsü Başkanı (TSE) Adem Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi seminerde konuştu.



Yeni kurulan Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) ile mevcut kabiliyetleri üst basamaklara taşıyacaklarını vurgulayan Varank, “Küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız. Böylece finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı da güçlü bağışıklık geliştireceğiz” dedi.



Varank, SAİK hakkında şunları söyledi:



“Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Ekonomi tarihimizde böyle bir vizyon ilk defa hayata geçmiş olacak. Bu komitede, sanayimize seviye atlatacak kararlar, ilgili bakanlıklarla birlikte alınacak. Bu kararlarla, kamu alımlarının, yerli üretim öncelikleri doğrultusunda gerçekleşmesini daha sıkı denetleyebileceğiz. Uzun vadeli kamu alımlarını destekleyebileceğiz. Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu hızlandırıp, yatırımcının önünü çok net görmesini sağlayacağız. Tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini teşvik edip, yurt içi üretim çeşitliliğini zenginleştireceğiz.”





SAİK’te kim var?

Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturuluyor. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. SAİK, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, onun görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak. Komitenin sekretarya görevini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.