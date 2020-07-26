Türk sanayisinden 40'tan fazla ülkeye "katma değerli" fren diski ihracatı

Bakan Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika ziyaretleri yaptı.

Isıya ve aşınmaya dayanıklı, alaşımlı yüksek mukavemetli çelik dökümler üreten ve ihraç eden Silvan Sanayi AŞ'nin fabrikasını da ziyaret eden Varank, burada incelemelerde bulundu. Önlük giyip koruyucu ekipman takan Varank, el taşlama makinasını alıp işçilerle torna tezgahının başına geçti.

Varank, yaptığı açıklamada, tesiste YHT fren diskleri üretildiğini belirterek, "Buradaki imalatın yüzde 90'ından fazlası yurt dışına ihraç ediliyor. Bu nitelikli döküm gerektiren bir iş. Buradaki YHT tren fren diskleri tüm Avrupa ülkelerine, Çin ve Japonya'ya ihraç ediliyor." dedi.

"Bakanlık destekleriyle ülke sanayisine rekabet üstünlüğü sağlıyoruz"

Türkiye'de yüksek katma değerli üretimin bir noktaya gelmesi için Bakanlık destekleriyle ülke sanayisine önemli avantajlar sağladıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Böyle nitelikli iş yapan firmalarımızın Türkiye'de bulunuyor olması bizim açımızdan mutluluk verici. Bu tesis belki dünyadaki en büyük 2 tesisten biri ve tüm dünyaya YHT fren diskleri ihraç edebiliyor. Burada 40 sente alınan bir hurda çelik, kilogram başına 7 dolar değerine getirilip ihraç ediliyor."

Alman devinin dünyadaki en büyük tedarikçisi

Raylı ve ticari araç fren sistemleri üretiminde faaliyet gösteren Alman devi Knorr-Bremse'nin dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunan şirket, yüksek katma değerli ihracatıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şirketin 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşvikiyle faaliyete başlayan yeni tesisinde, maden, enerji ve ulaştırma sektöründe kullanılan makinaların parçaları yüksek katma değerle üretiliyor.

Yeni tesisin yıllık 6 bin tonluk sevkiyat kapasitesi var, 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Fabrikanın tam kapasiteyle çalışmasıyla, bu rakamların daha yukarılara çıkması hedefleniyor.

Hurda saçtan katma değerli nihai ürüne

Fabrikada, özellikle otomotiv sektöründen arta kalan hurda saçlara gerekli alaşımlar eklenerek ham madde elde ediliyor. Şirketin TÜBİTAK'tan aldığı destekle yetkinlik kazandığı çelik döküm teknolojisindeki kabiliyetiyle katma değer oluşturulan YHT fren diskleri ve diğer ürünleri, dünyanın 40'tan fazla ülkesine pazarlanıyor.

Fabrikanın çelik döküm teknolojisindeki rekabetçi üretimi, 63 yıllık deneyimiyle beraber yüksek kalite talebi olan pazarlara girebilmesine imkan tanıyor.