Türk şirketlerine Libya'da yeni fırsatlar

Türk şirketlerinin Libya'da yarım kalan proje ve alacaklarının çözümü için aşamalı bir takvim oluşturan belgenin, 9 yıllık belirsizliği ortadan kaldırdığını ifade eden Karanfil, iki ülke arasında var olan sorunların çözümü ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için gösterdikleri üstün gayretten ötürü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi'ye teşekkür etti.

Karanfil, Türk müteahhitlerinin ilk olarak 1972'de Libya'da yatırım faaliyetlerine başladıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Libya, müteahhitlerimizin ilk olarak proje geliştirdikleri ülkelerden biri. Güçlü müteahhitlik sektörümüzün yurt dışında tamamladığı projelerin toplam değeri 428 milyar dolar. Libya bunun içinde 29 milyar dolarla yer alıyor ancak iç savaşla birlikte güvenlik nedeniyle çalışmaları yarıda bırakıp dönmek zorunda kaldık. Mutabakat Zaptı burada biriken sorunların çözümü için son derece önemli olacaktır. Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi açıklamasında, Mutabakat Zaptı ile inşaat tarafındaki projelerin çok daha düzgün ilerleyeceğini söyledi. Libya, altyapı, sağlık ve eğitime öncelik verecek şekilde 184 yeni proje başlatacak ve bunun için ayırdığı bütçe 16 milyar dolar. Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi'nin bunları Türkiye'de dile getirmesi tesadüfi değildir. Öyle görünüyor ki Libya'nın imarında önümüzdeki günlerde Türk müteahhitleri çok daha büyük bir rol üstlenecek."

"Finansal işlemler Türk bankaları üzerinden gerçekleşsin"

Türk iş dünyası olarak Libya'nın kalkınmasını son derece önemsediklerini dile getiren Karanfil, sorunların çözümü için Ankara'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın gelecek yıllarda yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesine vesile olacağını umduklarını söyledi.

Buradaki iş birliğinin artarak devam edebilmesi için imza altına alınan kararların hızla uygulanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Karanfil, şunları kaydetti:

"Şu anda Libya ile ticari ilişkilerimiz uluslararası bankalar üzerinden sürmektedir. Bu durum finansal süreçlerde ek maliyetlere ve uzamalara neden olmaktadır. Bu nedenle diğer öncelikli beklentimiz süreçlerin Türk bankaları üzerinden yürütülmesine ilişkin düzenlemelerin bir an önce yapılması. Umarız bu konuda da yakın zamanda adımlar atılır. Serbest Ticaret Anlaşması, TSE'nin akreditasyonu ve ortak sanayi tesislerinin oluşturulmasına yönelik anlaşmaları da yine ilk etapta hızla üzerinde durulması gereken başlıklar olarak görmekteyiz."

"İnşaat malzemeleri ihracatımız artabilir"

Geçen yıl Türkiye'nin Libya ile ticaret hacminin 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Karanfil, "Libya ile daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım özlemi içindeyiz. Türkiye'den Libya'ya kıymetli madenler, mobilya, tekstil, demir-çelik ve plastik mamuller gibi birçok ürün ihraç ediliyor. İmzalanan anlaşmayla yatırımlarımızın artacağı ümidiyle özellikle inşaat malzemeleri ve diğer birçok bağlantılı üründe de ihracat artışı yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.