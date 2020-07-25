Türk tekstili krizi fırsata çeviriyor

Kovid-19 salgınıyla birlikte kumaş alanında gelişmeler yaşanıyor. Antibakteriyel kumaşlara ilgi günden güne artıyor. Pandemi döneminde daha fonksiyonel kumaşlar ön plana çıkarken firmalar Ar-Ge’ye hız veriyor. Koruyucu kumaşlar maske, önlük, bone gibi ürünlerin yanı sıra iş kıyafeti, ev tekstili, günlük giyim alanında da tercih ediliyor.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, cerrahi maskelerin ardından fonksiyonel tekstillerden üretilen çok kullanımlı maskelerin gündeme geldiğini belirtti. Engin, “Analistler tarafından yapılan değerlendirmeye göre, küresel yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske pazarının yüzde 8’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 2020-2030 döneminde 4 milyar doların üzerinde bir toplam pazar değerine ulaşması öngörülüyor” diye konuştu.



Ar-Ge hızlandı



Çoklu kullanıma uygun yıkanabilir tekstil maske ihracatının da serbest olması ve standartlarının belirlenmiş olmasıyla sektör de ihracat hamlesine başladığını dile getiren Engin, “Günümüzün yeni gereksinimlerine göre Ar-Ge çalışmalarımız da hızla devreye girdi. Firmalarımız bilinen bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili, üstün yıkama dayanımına sahip antimikrobiyal /antiviral iplik, kumaş ve koruyucu ekipman üretimi gerçekleştiriyor” dedi.



‘Pozitif etkilendik’



Yüksek teknolojili koruyucu ürünlere talebin daha da artabileceğini söyleyen Engin, “Türkiye şu anda tüm Avrupa kıtasının en büyük tekstil üreticisi. Orta-uzun vadede özellikle ABD, AB, BDT ve Ortadoğu’dan ve diğer ülkelerden gelecek taleplerle bölgemizin ticarette en güçlü aktörü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nonwoven kumaşlar üreten Mogul da bakterileri yüzde 99.9 filtreleyen kumaş geliştirdi. Mogul CEO’su Serkan Göğüş, “Maske üreticisi firmalarla işbirliği halinde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarının sonunda iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaş ile 3 katlı medikal tip maskede yüzde 99.9’a varan bakteri filtre etme özelliğini yakaladık” dedi.

Nonwoven sektörü olarak talep yönünden pozitif etkilendiklerini aktaran Göğüş, maske, medikal, ıslak mendil kumaşlarında ciddi talep artışı olduğunu söyledi.



Göğüş, yeni dönemde maskede kullanım rahatlığı olan ve yüksek bakteri filtre etme özelliği bulunan kumaşların önem kazanacağını dile getirdi.



‘2021 bizim yılımız’



Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, Kovid-19 ile birlikte satın alma süreçlerinin değiştiğini söyledi. Global markaların pazara yakın entegre ülkeler ve şirketlerle çalışmayı tercih edeceğini belirten Şankaya, “Bu onlara esneklik ve kısa zamanda ürün tedariği imkanı sağlayacak. Türkiye’yi tam da bu noktada avantajlı görüyorum. Kumaşımızı, aksesuarımızı, dikişimizi hepsini aynı anda sunabiliyoruz. Tüm bu özelliklerimiz Avrupa ve ABD pazarı için ön plana çıkacak. 2021 bizim yılımız olacak. Avrupa odaklı olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz yavaş yavaş Amerika’nın talebine cevap verebilecek şekilde bir dönüş yapacak. Talebe cevap verebilmek için yüksek kapasiteli fabrikalara ihtiyacımız olacak. Türkiye’nin cesaretli yatırımcıları bulup 5-10 bin kişilik fabrikalar kurmalı” diye konuştu.



Tüketicilerin artık ‘kullan at’tan uzaklaşarak uzun süre kullanılabilen kumaşları tercih ettiğini söyleyen Şankaya, şöyle anlattı: “Tüketiciler ‘Aldığımız tişörtler antibakteriyel olsun ama bir tane olsun’ eğilimindeler. Nonwoven kumaşlar salgınla birlikte önemini perçinledi. Teknik tekstil önümüzdeki süreçte önemini daha da artıracak.”



50 yıkamaya kadar...

Organik pamuk ve mikroflament polyester kullanarak örme kumaştan antiviral ve antibakteriyel maske ürettiklerini anlatan Şankaya, “HealthGuard firması işbirliği ile geliştirilen maskelerin özelliklerinden biri de temas ettiği anda virüsü durdurması. 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabiliyor. Antibakteriyel ve antiviral yapısıyla virüse karşı yüzde 99.94’e kadar etkili” dedi.



Pamuklu ve yıkanabilir maske



Sanko Tekstil’in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü ‘pamuklu yıkanabilir yüz maskesi’ Maisonette markası ile tüketiciye sunuluyor. Organik pamuk içeren kumaşının yüzde 98’i pamuk, yüzde 2’si elastan olan ve lateks içermeyen yüz maskeleri 15 yıkamaya kadar dayanıklılık sağlıyor. Maskeler 40-60 derecede yıkanabilme özelliğine sahip.



Kovid-19’a karşı zırh gibi!

Yünsa da bu alanda Kovid-19’u parçalayan kumaş apresi üretti. Söz konusu apre (kaplama) farklı kumaşlara uygulanarak 5 yıkamaya kadar antiviral özelliğini koruması sağlandı. Polyester kumaş, yün kumaş, yün/pes ve yün/naylon karışımı kumaşlarda denemeler sonrası kumaşlara 5 yıkama dayanımlı antiviral özellik kazandırıldı.