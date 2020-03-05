Türk Telekom’a iki ödül

EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020’de ‘Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı’ ve ‘KSS’de En İyi MarTech Kullanımı’ kategorilerinde ödüllendirildi. Ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı. EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor.