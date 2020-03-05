05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk Telekom’a iki ödül
Türk Telekom’un, görme engelli bireylerin hayatlarını güvenli şekilde kolaylaştırmak ve onları günlük yaşamın içine daha çok katmak için geliştirdiği mobil uygulaması EyeSense, MarTech Ödülleri 2020’de iki altın ödüle layık görüldü.
EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020’de ‘Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı’ ve ‘KSS’de En İyi MarTech Kullanımı’ kategorilerinde ödüllendirildi. Ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı. EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.