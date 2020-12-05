Türk Telekom’dan ilaç barkodu okuma

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’ye değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Teknolojiden herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisindeki ilaç barkodu okuma özelliği ile görme engellilerin hayatını kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan EyeSense ile onların yanında olmayı sürdürüyor, az gören çocuklarımız için yaptığımız Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz” dedi.