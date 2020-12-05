05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk Telekom’dan ilaç barkodu okuma
Türk Telekom, ilaç prospektüslerine sesli ulaşmayı sağlayan bir uygulama başlattı. Türk Telekom’un, RxMediaPharma iş birliği ile görme engellilere yönelik sunduğu ilaç barkodu okuma özelliği ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı kolayca dinlenebilecek. Yeni özellikle kullanıcılar, ilaç kutusunun üzerinde yer alan barkodları, Telefon Kütüphanesi uygulaması ana menüsündeki ilaç barkodu tanıma ikonunu etkinleştirerek açılan kameraya okuttuklarında, ilaçlara dair kullanım talimatı, yan etkileri, saklama koşulları gibi bilgilere kolayca ve başkasına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekler.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’ye değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Teknolojiden herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisindeki ilaç barkodu okuma özelliği ile görme engellilerin hayatını kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan EyeSense ile onların yanında olmayı sürdürüyor, az gören çocuklarımız için yaptığımız Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz” dedi.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.