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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk Telekom’dan yerli üretime destek
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    01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Telekom’dan yerli üretime destek

    Türk Telekom, simetrik 10 Gbps indirme ve yükleme hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, yerli üretime ivme kazandıracak ‘Açık kaynak kodlu’ erişim platformu üzerinde test etti.

    Türk Telekom’dan yerli üretime destek

    Bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.
    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Dünyada sayılı operatörün gerçekleştirdiği bu denemeyi, bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirdik” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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