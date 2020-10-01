Türk Telekom’dan yerli üretime destek

Bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Dünyada sayılı operatörün gerçekleştirdiği bu denemeyi, bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirdik” dedi.