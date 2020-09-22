Türk Telekom’un faaliyet raporuna 18 ödül birden

Jüri tarafından 2019 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 10. sırada değerlendirilen Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu, küresel ölçekte ilk 10’da yer alma başarısı gösteren tek Türk şirketi rapor oldu. Türk Telekom Faaliyet Raporuyla ayrıca, ’Avrupa, Afrika ve Orta Doğu İlk 50 Raporu’ sıralamasında da 4. sırayı elde etti. Türk Telekom’un raporu küresel telekom sektöründe, altın ödül alan dört şirketten biri oldu.

‘Özen gösteriyoruz’

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek, Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu’nun her iki yarışmada da büyük başarı elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktan, şöyle devam etti: “Türk Telekom olarak yatırımcı ve paydaşlarımızla iletişimimize her zaman azami özen gösteriyoruz. Paydaşlarımızın sıklıkla baktıkları bir mecra olan faaliyet raporlarımızı modern bir çizgide tasarlıyor, içeriğin anlaşılır, mesajların yalın ve net olmasına önem veriyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde faaliyet raporlarımız, paydaşlarımız tarafından uzun yıllardır büyük bir beğeniyle takip ediliyor.”