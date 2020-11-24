Türk Telekom’un notu yükseldi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2020’nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performanslarının, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çektiğini bildirdi. Güçlü bilançoları ve yatırımlarıyla, önlerini çok net gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

“Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings’in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Tüm birikimimizi ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz.”

Performansı arttı

Türk Telekom kısa süre önce dokuz aylık finansal sonuçlarını açıklamış, ardından da 2020 yatırım öngörülerini yukarı yönlü revize etmişti. Yüzde 19 büyüme ile 20.6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net karı da 2 milyar TL’yi aşmıştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9.7 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

Fitch, Türk Telekom için yapılan not artışı ve pozitif görünüm değişikliğinin, şirketin güçlü performansını yansıttığını belirtti. Kuruluş ayrıca Türk Telekom’un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü “Negatif”ten “Durağan”a revize etti. Türk Telekom’un yabancı para notu (IDR) ise “BB-” ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu “BB-” olarak teyit edildi.