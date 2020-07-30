Türk ürünlerine Brezilya daveti

Türkiye’nin Sao Paulo Ticaret Ataşeliği’nin Ticaret Bakanlığı’na ilettiği bilgiye göre, söz konusu ürünler, Brezilya’da önde gelen e-ticaret siteleri olan Americanas, Submarino ve Shoptime e-ticaret sitelerinde tüketiciye sunulacak. B2W Business şirketi ile anlaşma yapacak olan Türk firmaları ödemeyi dolar üzerinden alacak.



Son kullanıcı real ödeyecek



Ürün bedelleri ise B2W Business şirketinin Brezilya’daki bankası tarafından Brezilya Reali’ne çevrilerek internet sitesinde son kullanıcıya Brezilya Reali üzerinden sunulacak. Posta ya da kurye hizmeti ile Brezilya’ya gönderilecek ürünlerin ülkeye girişinde ithalat vergisi ve sertifikasyon şartına tabi olmaması için ürün fiyatı ve gemi nakliyat bedeli toplamının 50 ABD Doları’nı aşmaması gerekecek.



Ürün ve gemi nakliye ücreti bedelinin yüzde 25’i ise B2W Business tarafından komisyon olarak alınacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi üzerinden gönderilen yazıda, B2W Business şirketinin, Brezilya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden olduğu belirtildi.