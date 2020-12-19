Turkcell Pasaj’da elektronik buluşma

Turkcell’in açıklamasına göre, şirket, son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için “Turkcell Pasaj” adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtı. Teknolojik ürünlerde güvenli alışverişin referans noktası olarak gösterilen Turkcell Pasaj’da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye’nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Turkcell Pasaj’da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor. Tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunulan, dijital operatör ve www.turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabilen Turkcell Pasaj’da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

Güvenceli platform

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği Turkcell Pasaj’da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. Müşteriler yakın zamanda bu platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki 1.300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecek. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini bildirdi. Özdal, “Turkcell, Türkiye’nin en güvenilir markalarından. Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu. Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. Turkcell Pasaj’ı müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanımak için kurduk” dedi.