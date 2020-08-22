Turkcell Superbox’ta müşteri 500 bini aştı

Turkcell’in açıklamasına göre, şirket, fiber altyapısının olmadığı yerlerde 4.5G üzerinden fiber hızı sunduğu Superbox ürünüyle bir yılda müşteri sayısını yaklaşık yüzde 350 artırdı. Böylece Superbox’ın müşteri sayısı iki yıl gibi kısa sürede 500 bini aştı. Ev içi kablolama yapılmadan tak-çalıştır özelliğiyle farklılaşan Superbox, hızlı kurulumu sayesinde özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Bu dönemde Superbox internet trafiğinde yüzde 67’lere varan artışlar yaşandı. Evlerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de taşınabilir olmasının sağladığı kolaylıkla tercih sebebi oluyor. Superbox küçük işletmelerde geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek toplam 84 bin iş yerinde kullanılıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak ana odaklarından birisinin de müşterileri sürekli yenilikçi teknolojilerle buluşturmak olduğunu bildirdi. Erkan Türkiye’de bir ilke imza atarak sunmaya başladıkları Superbox hizmetinin müşterilerin gösterdiği teveccüh sayesinde kısa sürede 500 bin kişiye ulaştığını kaydetti.