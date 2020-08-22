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    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell Superbox’ta müşteri 500 bini aştı
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    22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell Superbox’ta müşteri 500 bini aştı

    Turkcell’in evlere ve iş yerlerine fiber hızında mobil internet sunduğu yenilikçi çözümü Superbox’ın kullanıcı sayısı bir yılda yüzde 350’ye yakın artarak 500 bini aştı.

    Turkcell Superbox’ta müşteri 500 bini aştı

    Turkcell’in açıklamasına göre, şirket, fiber altyapısının olmadığı yerlerde 4.5G üzerinden fiber hızı sunduğu Superbox ürünüyle bir yılda müşteri sayısını yaklaşık yüzde 350 artırdı. Böylece Superbox’ın müşteri sayısı iki yıl gibi kısa sürede 500 bini aştı. Ev içi kablolama yapılmadan tak-çalıştır özelliğiyle farklılaşan Superbox, hızlı kurulumu sayesinde özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Bu dönemde Superbox internet trafiğinde yüzde 67’lere varan artışlar yaşandı. Evlerin yanı sıra küçük işletmelerin de kullanımına açık olan Superbox, iş yerlerinde de taşınabilir olmasının sağladığı kolaylıkla tercih sebebi oluyor. Superbox küçük işletmelerde geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek toplam 84 bin iş yerinde kullanılıyor.

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak ana odaklarından birisinin de müşterileri sürekli yenilikçi teknolojilerle buluşturmak olduğunu bildirdi. Erkan Türkiye’de bir ilke imza atarak sunmaya başladıkları Superbox hizmetinin müşterilerin gösterdiği teveccüh sayesinde kısa sürede 500 bin kişiye ulaştığını kaydetti.

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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