Turkcell ve SAP’den yeni iş birliği

İş ortaklığı kapsamında SAP yazılımıyla entegrasyonu sağlanan Turkcell IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri, şirketlere tek elden sunularak kurumların farklı alanlardaki verimliliklerine katkı sağlayacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketlerin pandemi döneminde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladığını belirterek, “Dijital İş Servisleri şirketimiz ile KOBİ’den büyük ölçekli şirketlere ve kamuya değin tüm kurumların dijitalleşmesi için sektörel çözümler sunuyoruz. SAP iş birliği ile kurumlar IoT uygulamalarımızı SAP yazılımıyla entegre edebilecek” dedi.