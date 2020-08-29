Turkcell’de rekor dolu 532 gün

Turkcell’in yerli ve milli dijital servislerinin tekil gelirleri 2019 yılı sonunda 1 milyar TL’ye ulaşırken, 2020’nin ilk yarısında ise yine yıldan yıla yüzde 23 büyüdü. Aradan geçen sürede Turkcell’in müşteri memnuniyetini en ön sıraya koyarak ‘Müşteri Hareketi’ başlatan Erkan döneminde, müşterilerin Turkcell’i tavsiye etme oranları da yükselerek 2020 yılının ikinci çeyreğinde en yakın rakiple farkı 15 puana kadar çıktı.

‘Akla gelen tek şey’

Turkcell’de geçen 532 gününü değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de 532 denince akla gelen tek bir şey var, o da Turkcell. Bugün de benim genel müdürlükteki 532. günüm. Ülkemize ve müşterilerimize değer katacak hizmetler sunmak amacıyla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorum. 532 gün boyunca Türkiye’nin göz bebeği olan bu topraklardan çıkmış, ülkesinin bayrağını dünyada başarıyla dalgalandıran tamamıyla yerli ve milli olan bir şirketin başında olmanın sorumluluğuyla çalışma arkadaşlarımla başarıdan başarıya koştuk. Müşterilerimizin desteği ve teveccühü ile onlara en yeniyi, en iyiyi sunmayı ilk önceliğimiz olarak belirledik. Bunun için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalıştık. Bunu yaparken de sektörümüzde birçok ilke imza attık, birçok konuda öncü olduk. Sadece pandemi dönemi bile yaptığımız işin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koydu. Bizlerin şartlar ne olursa olsun durma ya da hata yapma lüksü olmadığını gösterdi. Biz de bu dönemden başarıyla çıktık. Evlerde bile olsak hayatın durmamasını sağladık.”

1.5 milyon yeni abone

Turkcell’de, son 1.5 yılda öne çıkan gelişmeler şöyle:

Turkcell’in her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefi son 10 yılın rekor sonucuna ulaştı. Net faturalı abone kazanımı 2019 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyon oldu.

2020 ilk 6 ayında da 822 bin faturalı net müşteri kazanıldı.

2019 sonunda en yakın ikinci rakibi ile arasındaki ciro farkı yüzde 6’nın üzerine çıkarıldı.

2020 yılının ikinci çeyreğinde 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 13.9 GB’a yükseltilerek rekor kırıldı.

Dijital servislerin tekil gelirleri 2019 yılı sonunda 1 milyar TL’ye ulaştı, 2020’nin ilk yarısında ise büyüme yüzde 23 oldu.

2020’nin ilk yarısında 13.6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri elde edildi.

2022 yılı sonu için yüzde 12’lik hedef belirleyen şirket, 3 yıllık hedeflerine 6 ayda yaklaştı.

Yatırımlara devam

Genel müdürlük koltuğuna oturduğunda Turkcell’in yerli ve milli teknolojilere en çok yatırım yapan şirketlerden biri olma misyonunu devam ettirdiğini dile getiren Murat Erkan, “Türkiye’de hemen her alanda başlayan yerli ve milli hamlenin teknoloji alanındaki en büyük destekçisiyiz. Pandemi süreci de yerli ve milli teknolojilere yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’de milli eko sistemi en fazla destekleyen şirket olarak bugün sayıları 1.300’e yaklaşan mühendisimizle kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Örneğin, bu sayede mühendislerimizin geliştirdiği iletişim ve yaşam platformumuz BiP’in çoklu görüntülü görüşme özelliğiyle toplantılarımızı fiziksel olarak bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Sahip olduğumuz teknolojiyle bir yandan TOGG ile Türkiye’nin otomobilinin gelişimine katkı sunarken diğer yandan da şehir hastanelerinin dijital sağlık altyapısını sağlıyoruz” dedi.