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    13.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell’den evden çalışma çözümleri

    Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem işyerlerine, hem de çalışanlara destek olduğunu duyurdu.

    Turkcell’den evden çalışma çözümleri

    Turkcell açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iş yerlerinin büyük ölçüde evden çalışma düzenine geçtiği bu dönemde, güçlü internet altyapısı şirketler için önem taşırken, evden iş hayatının devam etmesi için bu altyapı üzerinde çalışan ürün ve servisler de ön plana çıkıyor.

    Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, binlerce şirketin faydalandığı ve evden çalışmaya imkan tanıyan çözümleri sayesinde bu dönemde de şirketlerin yanlarında olduklarını belirterek, “İnsanların yanı sıra şirketlerin de zor zamanlardan geçtiği bugünlerde güçlü internet altyapısının büyük önem taşıdığını gördük” dedi. Çok sayıda şirketin uzaktan iş yönetimi yaparak çalışmalarına evden devam etmeye karar verdiğini aktaran Özata, şunları  kaydetti:

    “Bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız ile onların yanında olarak işlerin evden de yürütülmesine katkı sağlıyoruz.”

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