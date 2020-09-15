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    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell’den Giresun’a Paycell ile yardım eli
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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell’den Giresun’a Paycell ile yardım eli

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Giresun’da hayatın normale dönmesi için devletin attığı adımlara destek olmak amacıyla yardım eli uzatmak istediklerini belirterek, “Bu amaçla Türkiye’nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell aracılığı ile selden olumsuz etkilenen esnaf ve ailelere Paycell Kart’larını ulaştırdık” ifadesini kullandı.

    Turkcell’den Giresun’a Paycell ile yardım eli

    Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, sel felaketinin meydana geldiği Giresun’a yardım elini, yerli ve milli ödeme altyapısı Paycell ile uzattı. Selden olumsuz etkilenen 350 esnaf ve 200 aileye, Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell aracılığıyla 400 bin TL’den fazla hibe desteği tanımlandı. Giresun Valiliği’nin himayesinde başlatılan kampanya kapsamında hibe desteği Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell üzerinden aktarılacak.

    Turkcell Genel Müdür Murat Erkan, Giresun’da gerçekleşen sel felaketinin hemen ardından Turkcell olarak bölgedeki abonelerine kesintisiz iletişimi sağlamak adına Acil Durum Paketi ile ücretsiz internet tanımladıklarını ve fatura erteleme imkanı sunduklarını bildirdi. Erkan, şunları kaydetti:

    “26 yıldır Türkiye’den kazandığını yine Türkiye’ye veren bir şirket olarak, her daim vatandaşımızın yanında yer almayı görev biliyoruz. Sel felaketiyle sarsılan Giresun’da hayatın normale dönmesi için devletimizin attığı adımlara destek olmak amacıyla bir yardım eli de biz uzatmak istedik.

    Türkiye’nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell aracılığı ile selden olumsuz etkilenen esnaf ve ailelere Paycell Kart’larını ulaştırdık. Bu kartlarda yüklü bakiyeler ile felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz. Turkcell olarak yerli ve milli teknolojimizle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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